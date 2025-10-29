Зареченец вместе с покупками забрал из магазина ящик для пожертвований

В Заречном жертвой кражи стала религиозная организация. У нее пропал ящик для пожертвований, размещенный в магазине.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина во всем признался.
Он рассказал, что пришел в магазин поздним вечером. Оплатив покупки, он заметил на стене несколько ящиков. Убедившись, что за ним не следят, зареченец выбрал тот, что был плохо закреплен, снял его и ушел.
Вместе с ящиком он добрался до ближайшей многоэтажки, сломал замок, взял пожертвования, а потом отправился домой.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области. Похитителю пожертвований грозит до 5 лет лишения свободы.
