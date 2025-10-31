Общество

В Пензе проверили работу маршрутов № 39, 85, 89 и 70

В Пензе специалисты проверили, как ходит общественный транспорт через остановку «Детская поликлиника № 8» на улице Кижеватова.

Мониторинг проводился в час пик, с 7:50 до 8:30. Автобусы и маршрутки приезжали за пассажирами реже, чем должны: некоторые рейсы 89-го были выполнены с интервалом до 10 минут вместо положенных 5, 85-го - до 16 (при установленных 6), 39-го - до 14 (должно быть 5).

«Однако необходимо отметить, что количество автобусов на маршрутах, а также их вместимость позволяла вместить всех желающих пассажиров», - рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Перевозчикам поручили сократить интервалы движения и усилить контроль над работой маршрутов.

Кроме того, во время проверки выяснилось, что автобусы № 70 выполнили не все рейсы, нарушив тем самым условия госконтракта. За это перевозчику назначили штраф.

Источник — фото ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
