В медучреждениях Пензенской области появилось более 100 новых врачей

16.11.2025 | 14:52

В 2025 году в медучреждения Пензенской области пришли работать 106 врачей, которые закончили целевое обучение в вузах. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Благодаря проводимой профориентационной работе со школьниками, количество выпускников школ, заключивших с министерством договор о целевом обучении, стабильно сохраняется на достаточно высоком уровне. Конкурс составляет более двух человек на место», - рассказал глава министерства Вячеслав Космачев.

Сейчас проходят обучение 1 028 студентов и 163 ординатора.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ выступил с инициативой сделать целевыми все бюджетные места в системе высшего медицинского и фармацевтического образования.

По мнению специалистов, это поможет решить проблему дефицита кадров.