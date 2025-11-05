Происшествия

В Заречном случился пожар в многоэтажном доме

Вечером в среду, 5 ноября, в Заречном произошел пожар в жилой многоэтажке. Загорелась квартира в доме № 2 на улице Озерской.

Кадры с места происшествия появились в Сети. На них видно густой черный дым, идущий с балкона на третьем этаже.

К зданию стянулись машины спецслужб. Спасатели использовали лестницы, чтобы добраться до окон с людьми.

По словам очевидцев, пожару предшествовал хлопок.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Кузнецке загорелась квартира площадью 50 кв. м в двухквартирном жилом доме. Огнем также повредило кровлю (100 кв. м). Никто из людей не пострадал.

Источник — фото из чата в тг «Zаречный V теме»
