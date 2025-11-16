17 ноября в Пензе отключат свет в домах на нескольких улицах

16.11.2025 | 11:12

В понедельник, 17 ноября, в Пензе из-за плановых ремонтных работ на сетях отключат электричество на нескольких улицах. В список, опубликованный ресурсниками, попали дома в Терновке, Арбекове, Маньчжурии, на Северной и Южной Полянах и в Ахунах.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Терновского, 92, 92а, 94, 98, 98а, 100, 112-124 (четные), 124Б, 126, 128, 130, 135 и стр. 8; 2-й пр-д Терновского, 1-8; 3-й пр-д Терновского, 1; ул. Ростовская, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77; ул. Колышлейская, 1а, 1Б, 1в, 5а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Рахманинова, 4Б, 4в;

- СНТ Дубрава, уч. 2, 3, 5, 6, 8-11, 13а, 14, 15, 17, 21-23, 25-27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 46, 48-51, 56-59, 62, 64-67, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 84, 87, 88, 90, 91, 95-99, 101, 104, 108-110, 114, 116-119, 122-125, 127-129, 131-136, 138-142, 144, 146, 147, 149-154, 156, 159-164, 166, 167, 169, 170, 173-179, 182-184, 186, 187, 189-191, 194-203, 205, 207-212, 215, 217, 219-222, 224-226, 228-231, 236-241, 244-247, 249-253, 259-262, 267-269, 271, 272, 274-276, 278, 285, 286, 288-292, 294, 296, 298, 299, 302-313, 315-324, 327, 329-332, 337-340, 342, 344-347, 349-362, 365, 369, 371-375, 377, 378, 380, 392-394, 396-402, 405а, 407, 408, 410, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 425, 427-435, 437-439, 441-444, 447-452, 454-456, 458, 459, 461, 462, 464-468, 470-472, 474, 476, 477, 479-482, 486, 486а, 487, 489-496, 498-505, 508-512, 517-520, 522-524, 526, 531, 536, 539, 540, 542, 543, 548, 551, 553, 554, 556, 557, 559, 566-575, 619, 621, 623, 624, 628-630, 632, 636, 640, 652, 670, 672-674, 686, 689, 693, 705, 713А, 729, 732, 736, 762, 784.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Подсобное Хозяйство; СНТ Березка, 98, 106, 107, 234, уч. 161.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Депутатская, 1/2, 3; ул. Можайского, 12; ул. Сумская, 2, 3, 4; Сумской пр-д, 4, 6/8;

- ул. Д. Бедного, 20а; 2-й пр-д Д. Бедного, 21; ул. Казанская, 1Б, 1в, 1д, 2, 2а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10-30 (четные), 34а; 2-й Казанский пр-д, 3, 12; ул. Ново-Казанская, 1д, 3, 5, 7, 9, 13-25 (нечетные), 16, 29, 39, 41; ул. Перовской, 2, 2а, 2Б; ул. Рязанская, 13.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Баумана, 95, уч. 4е; ул. Мебельная; ул. Металлистов, 12, 14, 16, 18; ул. Отдельная, 3, 7; Терновского, 21а.