На Пензе-I нашли грибок на стенах перехода к посадочным платформам

Транспортная прокуратура, изучив на железнодорожном вокзале Пенза-I состояние лестницы, ведущей из тоннельного перехода на посадочные платформы, выявила нарушение санитарных правил.
Проверяющие нашли на ступенях дефекты и повреждения, а на стенах и потолке перехода следы протекания и признаки поражения грибком.
Администрация санитарную обработку помещений не проводила.
Начальнику Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление. «Устранение нарушений контролируется», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Роспотребнадзор по материалам проверки оштрафовал ответственное должностное лицо дирекции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. Согласно соответствующей статье КоАП РФ, размер взыскания - от 1 000 до 2 000 рублей.
