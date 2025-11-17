На Пензе-I нашли грибок на стенах перехода к посадочным платформам

17.11.2025 | 11:31

Транспортная прокуратура, изучив на железнодорожном вокзале Пенза-I состояние лестницы, ведущей из тоннельного перехода на посадочные платформы, выявила нарушение санитарных правил.

Проверяющие нашли на ступенях дефекты и повреждения, а на стенах и потолке перехода следы протекания и признаки поражения грибком.

Администрация санитарную обработку помещений не проводила.

Начальнику Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление. «Устранение нарушений контролируется», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Роспотребнадзор по материалам проверки оштрафовал ответственное должностное лицо дирекции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. Согласно соответствующей статье КоАП РФ, размер взыскания - от 1 000 до 2 000 рублей.