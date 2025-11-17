Общество

На Пензе-I нашли грибок на стенах перехода к посадочным платформам

Печать
Telegram

Транспортная прокуратура, изучив на железнодорожном вокзале Пенза-I состояние лестницы, ведущей из тоннельного перехода на посадочные платформы, выявила нарушение санитарных правил.

Проверяющие нашли на ступенях дефекты и повреждения, а на стенах и потолке перехода следы протекания и признаки поражения грибком.

Администрация санитарную обработку помещений не проводила.

Начальнику Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление. «Устранение нарушений контролируется», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Роспотребнадзор по материалам проверки оштрафовал ответственное должностное лицо дирекции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. Согласно соответствующей статье КоАП РФ, размер взыскания - от 1 000 до 2 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети