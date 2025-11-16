Общество

В ночь на 17 ноября температура в Пензенской области опустится до -7

В понедельник, 17 ноября, в Пензенской области будет холодно и дождливо. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -2...-7 градусов. Днем температура поднимется до +6, к вечеру опустится до +4.

Ветер будет дуть с юга со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

17 ноября в народном календаре Ерема. Предки верили, что южный ветер в этот день предвещает потепление, а снег - скорые морозы.

