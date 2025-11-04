На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной

04.11.2025 | 15:46

Во вторник, 4 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. Авария произошла недалеко от остановки «Магазин «Василек».

Кадры с места появились в Сети. На них запечатлен ВАЗ-2112 с разбитой передней частью и троллейбус № 8 без видимых серьезных повреждений.

По словам очевидцев, обошлось без человеческих жертв.

Официальной информации о случившемся пока нет.

