На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной

Во вторник, 4 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. Авария произошла недалеко от остановки «Магазин «Василек».
Кадры с места появились в Сети. На них запечатлен ВАЗ-2112 с разбитой передней частью и троллейбус № 8 без видимых серьезных повреждений.
По словам очевидцев, обошлось без человеческих жертв.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее в рабочем поселке Чаадаевка рейсовый автобус Пенза - Кузнецк попал в ДТП с лосем.
