Происшествия

На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной

Печать
Telegram

Во вторник, 4 ноября, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП с участием общественного транспорта. Авария произошла недалеко от остановки «Магазин «Василек».

Кадры с места появились в Сети. На них запечатлен ВАЗ-2112 с разбитой передней частью и троллейбус № 8 без видимых серьезных повреждений.

На проспекте Победы троллейбус попал в ДТП с легковой машиной

По словам очевидцев, обошлось без человеческих жертв.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в рабочем поселке Чаадаевка рейсовый автобус Пенза - Кузнецк попал в ДТП с лосем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео и фото «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети