В Пензенской области 16 ноября ожидается гололед

15.11.2025 | 15:39

В Пензенской области в воскресенье, 16 ноября, ожидается мокрый снег, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на последний выходной столбик термометра опустится до -3...+2 градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Прогнозируется слабый гололед.

Утром будет пасмурно, около нуля. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах вероятен мокрый снег с дождем.

Ветер подует с севера, со скоростью 8-13 м/с. Термометр покажет -3...+2 градуса.

Заток воздушной массы с северных широт вернул в Пензенскую область температуры, соответствующие климатическим нормам. Эти же фронты несут в регион осадки смешанного характера.