Общество

Предстоящая зима будет холоднее предыдущей

В европейской части России предстоящая зима будет холоднее прошлой, однако температура все равно превысит норму или останется около нее.

По предварительному прогнозу, который дал изданию «Газета.ru» синоптик и метеоролог Александр Ильин, снега выпадет больше. Ожидаются морозы, в некоторые периоды сильные и продолжительные.

Холода будут сменять оттепели. Предположительно, предстоящей зимой они станут более частными.

В Приволжском федеральном округе, куда входит Пензенская область, декабрь может начаться с аномально теплой погоды, вероятны температурные «качели», когда положительную сменяет отрицательная. Это привет к обильным осадкам в виде мокрого снега.

«О более-менее реальных значениях температуры будет уместно говорить где-то за 10 суток, не раньше. Можно, конечно, предсказывать и за 30 или 60 дней, но вероятность этих прогнозов будет стремиться к 50%», - отметил синоптик.

