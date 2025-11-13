На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн

В 2026 году планируется выделить почти 15 млн рублей на благоустройство территории около здания областного правительства (Московская, 75).
Речь идет об участке со стороны улицы Кирова. На приведение его в порядок требуется 14 млн 929 тыс. рублей.
Информация об этом содержится в документах финансового управления, подготовленных к комиссии гордумы, которая состоялась в четверг, 13 ноября.
Депутаты предварительно поддержали предложение, окончательное решение по вопросу будет принято на сессии.
Летом преобразилась территория с противоположной стороны здания регионального правительства: у торца здания открыли Галерею почета и славы Пензенской области.
Там же установили бюсты 2 советских чиновников - первых секретарей местного обкома КПСС Бориса Зубкова и Федора Куликова.
