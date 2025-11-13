Общество

В Городищенском районе закупили оборудование в женскую консультацию

В женскую консультацию Городищенского района поступило оборудование стоимостью 16 млн 716 тысяч рублей, сообщили в областном министерстве здравоохранения.

В медучреждении появились новые аппараты ЭКГ, кольпоскопы, универсальная система ультразвуковой визуализации, фетальные мониторы для динамического контроля состояния плода и матери, холодильники для хранения биоматериалов.

Врачи получили персональные компьютеры и принтеры.

«Все это оборудование позволяет повысить качество и доступность медицинских услуг для женщин нашего района», - отметил главврач Городищенской РБ Лев Умнов.

Ранее стало известно, что новая техника завозится в недавно построенную поликлинику в Кузнецке. Туда доставили маммограф, компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование.

Источник — фото областного минздрава
