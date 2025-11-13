В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу

13.11.2025 | 10:15

В селе Кижеватово Бессоновского района капитально отремонтируют школу имени Героя Советского Союза А. М. Кижеватова, расположенную на улице Большая Дорога, 91.

Электронный аукцион по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок в среду, 12 ноября. Начальная цена контракта, который заключат с победителем, - 82 млн 799 тыс. 22 рубля.

Здание было построено в 1967 году. Теперь необходимо обновить сети водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, системы отопления и вентиляции, а также пожарную сигнализацию.

Кроме того, нужно утеплить фасад, выполнить отделку помещений, благоустроить и озеленить территорию.

Деньги на капремонт выделяются из бюджетов трех уровней: районного, регионального и федерального.

Работы планируется проводить в несколько этапов в период с 16 марта по 24 июля 2026 года, уточняется в проекте контракта.