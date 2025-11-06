В районе памятника блокадникам просела недавно уложенная плитка

Пензенцы остались недовольны благоустройством территории после раскопок в районе памятника героям блокадного Ленинграда на пересечении улиц Мира и Ленинградской.
Работы на объекте велись довольно долго. По словам жителей Западной Поляны, коммунальщики «сначала копали в одном месте, а потом сделали еще несколько разрытий». Некоторое время основная яма у дороги была заброшена.
«По каким-то причинам ее не закапывали, потом наконец закопали, но рядом так ничего и не благоустроили. А это единственный путь для школьников, которые идут из лицея № 55 домой. Здесь располагается пешеходный переход. В результате дети вынуждены ходить по грязи, растаскивая ее по тротуару и неся с собой в лицей», - пожаловался ранее один из читателей PenzaInform.ru.
В конце концов дорожку восстановили, уложив снятую ранее плитку, однако она тут же просела. Невооруженным глазом видны 2 колеи, будто от проезда коммунальной техники.
Горожане надеются, что ресурсоснабжающую организацию обяжут переделать работу.
