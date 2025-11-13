Общество

Магнитная буря на Земле прошла пик и идет на спад

Магнитная буря на Земле, наблюдающаяся вторые сутки, прошла пик и идет на спад, но может продолжаться до конца дня 13 ноября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В пике, который наблюдался вчера, геомагнитный индекс достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году (иными словами, событие является самой сильной бурей года), но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был», - уточнили ученые.

К Земле должны были последовательно прийти три выброшенных с Солнца газовых облака, из которых особенно сильным было третье. Предполагается, что оно догнало по пути к планете два более ранних облака, увеличило их ударную силу, но в процессе утратило собственную пробивную способность.

«К Земле пришла единая протяженная магнито-плазменная структура, в которой с трудом различались границы между отдельными элементами. Первый, вчерашний удар по Земле оказался самым сильным, а основное замедленное ядро главного выброса проходит мимо планеты», - добавили в лаборатории.

Солнечная активность заметно снизилась, возможность повторных сильных взрывов оценивается как маловероятная. Ожидается довольно длительная стабилизация геомагнитной обстановки (возможно, до конца ноября).

Источник — фото 2 - лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
