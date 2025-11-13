Магнитная буря на Земле прошла пик и идет на спад

Магнитная буря на Земле, наблюдающаяся вторые сутки, прошла пик и идет на спад, но может продолжаться до конца дня 13 ноября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«В пике, который наблюдался вчера, геомагнитный индекс достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году (иными словами, событие является самой сильной бурей года), но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был», - уточнили ученые.
К Земле должны были последовательно прийти три выброшенных с Солнца газовых облака, из которых особенно сильным было третье. Предполагается, что оно догнало по пути к планете два более ранних облака, увеличило их ударную силу, но в процессе утратило собственную пробивную способность.
«К Земле пришла единая протяженная магнито-плазменная структура, в которой с трудом различались границы между отдельными элементами. Первый, вчерашний удар по Земле оказался самым сильным, а основное замедленное ядро главного выброса проходит мимо планеты», - добавили в лаборатории.
Солнечная активность заметно снизилась, возможность повторных сильных взрывов оценивается как маловероятная. Ожидается довольно длительная стабилизация геомагнитной обстановки (возможно, до конца ноября).
Новости по теме
- Упавший в России метеорит выставили на продажу
- На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня
- Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь
- 12 ноября возможны магнитные бури уровня G3-G4
- Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье
- 7 ноября ожидается самая сильная геомагнитная буря года
- На Земле началась последняя магнитная буря октября
- Ученые объявили о стабилизации геомагнитной обстановки
- В выходные геомагнитная обстановка на Земле усложнится
- 21 октября можно невооруженным глазом наблюдать метеорный поток
Последние новости
- Билайн запустил 4G-интернет в 23 селах и деревнях Пензенской области
- Пензячка выиграла в кулинарном телешоу «Битва шефов»
- В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу
- Стало известно об отключениях света в Пензе 14 ноября
- Врач: Хранить лекарства в таблетницах опасно
- Штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО хотят раз в день
- 13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее
- В Пензенской области на авиабилеты иностранцам готовы потратить 1 млн
- Пенсионеров приглашают в «Рубин» на суставную гимнастику
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!