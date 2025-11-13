Стало известно об отключениях света в Пензе 14 ноября

13.11.2025 | 09:49

В Пензе в пятницу, 14 ноября, из-за работ на сетях планируются отключения света на Бугровке, в Веселовке, на Маяке, Шуисте и в СНТ Засека.

С 8:30 до 12:00 без электроснабжения останутся:

- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72; 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17; 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21; 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24; ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89; 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16; ул. Полярная, 3, 6, 7, 8; ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные); 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11; 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19; 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69- 82, 83; ул. Средняя, 77, 83, 83а.

С 8:30 до 16:00:

- 2-я Кубанская ул., 3, 4, 4а, 6-9, 11, 12, 15/5, 17, 19, 23, 31; ул. Кубанская, 1-4, 8, 10, 16-21, 22-36 (четные); 1-й Кубанский пр-д, 3, 4, 6/13; ул. Липовская, 2-6, 6а, 8, 11-19 (нечетные), 23, 27, 36, 37, 39, 41; 1-й Липовский пр-д, 1, 2, 4, 6-10, 12, 15, 18; 2-й Липовский пр-д, 9, 9а; ул. Окружная, 53-79 (нечетные), 85, 101, 105; ул. Ставропольская, 19, 21; ул. Чебышева, 1-5, 7, 9, 10, 12-16, 18, 20-30, 33, 35, 37-50, 52-57, 59-67.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Бумажников, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 15; 5-й пр-д Зарубина, 12, 14, 16; ул. Зарубина, 21, 22, 24, 28, 29, 36, 38, 40; ул. Лесной Поселок, 4, 6, 7, 12. Здесь же намечено повторное отключение с 13:00 до 16:30.

С 9:00 до 15:00:

- ул. Чаадаева, 107, 107а, 103а.

С 13:00 до 15:00:

- СНТ Засека, уч. 1г, 3, 6г, 7а, 7г, 13г, 15г, 16г, 17г, 18г, 23г, 24г, 30г, 33г, 42, 47г, 50г, 52г, 53г, 55г, 56г, 61г, 66г, 82г, 85г, 86г, 90г, 91г, 93г, 95г, 99а/г, 100г, 101г-104г, 106г, 107г, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 227, 230-232, 235, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 249,251,254, 255,256, 261, 262, 264, 269, 273, 276, 277, 284, 286, 288, 291, 294, 303, 2407, 2408, б/н.