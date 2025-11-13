Стало известно об отключениях света в Пензе 14 ноября

В Пензе в пятницу, 14 ноября, из-за работ на сетях планируются отключения света на Бугровке, в Веселовке, на Маяке, Шуисте и в СНТ Засека.
С 8:30 до 12:00 без электроснабжения останутся:
- ул. Громова, 53, 62, 64/47, 68, 70, 72; 1-й пр-д Громова, 1-15, 16, 17; 2-й пр-д Громова, 3-15 (нечетные), 19, 21; 3-й пр-д Громова, 1-5, 7-20, 22, 24; ул. Краснознаменная, 41, 43-77, 79-83, 85, 87, 89; 1-й Краснознаменный пр-д, 14, 16; ул. Полярная, 3, 6, 7, 8; ул. Производственная, стр. 1, 56, 58, 60, 63, 65, 67-105, 107-129 (нечетные); 1-й Производственный пр-д, 3-9, 11; 2-й Производственный пр-д, 3, 4, 6-11, 13, 13Б, 19; 1-й Средний пр-д, 1-17, 19-24, 26-44, 48-67, 69- 82, 83; ул. Средняя, 77, 83, 83а.
С 8:30 до 16:00:
- 2-я Кубанская ул., 3, 4, 4а, 6-9, 11, 12, 15/5, 17, 19, 23, 31; ул. Кубанская, 1-4, 8, 10, 16-21, 22-36 (четные); 1-й Кубанский пр-д, 3, 4, 6/13; ул. Липовская, 2-6, 6а, 8, 11-19 (нечетные), 23, 27, 36, 37, 39, 41; 1-й Липовский пр-д, 1, 2, 4, 6-10, 12, 15, 18; 2-й Липовский пр-д, 9, 9а; ул. Окружная, 53-79 (нечетные), 85, 101, 105; ул. Ставропольская, 19, 21; ул. Чебышева, 1-5, 7, 9, 10, 12-16, 18, 20-30, 33, 35, 37-50, 52-57, 59-67.
С 9:00 до 12:00:
- ул. Бумажников, 1а, 3, 6, 7, 8, 9, 15; 5-й пр-д Зарубина, 12, 14, 16; ул. Зарубина, 21, 22, 24, 28, 29, 36, 38, 40; ул. Лесной Поселок, 4, 6, 7, 12. Здесь же намечено повторное отключение с 13:00 до 16:30.
С 9:00 до 15:00:
- ул. Чаадаева, 107, 107а, 103а.
С 13:00 до 15:00:
- СНТ Засека, уч. 1г, 3, 6г, 7а, 7г, 13г, 15г, 16г, 17г, 18г, 23г, 24г, 30г, 33г, 42, 47г, 50г, 52г, 53г, 55г, 56г, 61г, 66г, 82г, 85г, 86г, 90г, 91г, 93г, 95г, 99а/г, 100г, 101г-104г, 106г, 107г, 205, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 227, 230-232, 235, 239, 241, 242, 244, 245, 247, 249,251,254, 255,256, 261, 262, 264, 269, 273, 276, 277, 284, 286, 288, 291, 294, 303, 2407, 2408, б/н.
Новости по теме
- В 4 микрорайонах Пензы 13 ноября отключат свет
- 12 ноября планируются отключения света в 6 микрорайонах
- Эксперт назвал неочевидную причину увеличения счетов за электричество
- Объявлены отключения света в Пензе 11 ноября
- Стало известно, где в Пензе 10 ноября не будет света
- 8 ноября в части домов в Междуречье отключат свет
- 7 ноября в отдельных микрорайонах Пензы отключат свет
- 6 ноября в Пензе в домах на нескольких улицах не будет света
- Анонсированы отключения света в Пензе 5 ноября
- Перечислены улицы Пензы, где 3 ноября не будет электричества
Последние новости
- Пензячка выиграла в кулинарном телешоу «Битва шефов»
- В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу
- Врач: Хранить лекарства в таблетницах опасно
- Штрафовать по камерам за отсутствие полиса ОСАГО хотят раз в день
- 13 ноября в Пензенской области станет чуть теплее
- В Пензенской области на авиабилеты иностранцам готовы потратить 1 млн
- Пенсионеров приглашают в «Рубин» на суставную гимнастику
- Прокуратура потребовала провести ремонт подъезда к селу Телегино
- Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади
- С перфоратором и без: пензенцы осенью массово занялись ремонтом
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!