В России высказались о возможности 13-й зарплаты для одной категории работников

Выплата 13-й зарплаты бюджетникам на данный момент кажется невозможной ввиду особенностей формирования федерального бюджета, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно», - заметила депутат.
Она объяснила, что для выплаты 13-й зарплаты всем бюджетникам потребуется дополнительно изыскать порядка одного триллиона рублей. В таком случае, по ее словам, деньги придется забирать из других сфер.
«Было бы более ответственно, внося такие предложения, сразу же и уточнять: откуда добирать средства? Из здравоохранения? Не строить новые фельдшерские акушерские пункты в селах? Откуда брать? - задалась вопросом Бессараб. - При этом средняя зарплата выросла за год на порядка семи процентов, то есть сказать, что индексации нет, мы не можем. Но, видимо, некоторым коллегам этого недостаточно».
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что в России нужно возродить «старую добрую советскую традицию», когда работник бюджетного учреждения получал перед Новым годом 13-ю заработную плату. Он назвал такой шаг важной социальной и стимулирующей мерой.
Новости по теме
- Денис Соболев поздравил сотрудников полиции с праздником
- ВТБ внедряет дополнительные бонусы для зарплатных клиентов
- Зарабатывать баллы для пенсии станет сложнее
- У председателя Пензенской гордумы появился 6-й заместитель
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- Денис Соболев поздравил работников сферы транспорта с праздником
- В Пензе ищут инвестора для реконструкции стадиона «Труд»
- Денис Соболев предложил выдавать бесплатное питание детям бойцов СВО
- Губернатор: Регион получил высокую оценку от Минфина России
- В сентябре зарплата пензенских врачей превысила 96 000 рублей
Последние новости
- Россиян предупредили о схеме автомошенничества с использованием искусственного интеллекта
- Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь
- В России собрались резко повысить один вид штрафов
- Россиян предупредили о вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей вирусе
- В Госдуме выступили против создания брачного агентства для ветеранов СВО
- Россиянин пытался заточить нож и пробил себе артерию
- Названа доля неспособных взять кредит россиян
- Раскрыты необычные предпочтения россиян при приготовлении борща
- В России придумали способ сделать иностранную электронику дороже
- Названы проявляющиеся во время сна признаки стресса
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!