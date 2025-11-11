В России высказались о возможности 13-й зарплаты для одной категории работников

11.11.2025 | 13:14

Выплата 13-й зарплаты бюджетникам на данный момент кажется невозможной ввиду особенностей формирования федерального бюджета, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно», - заметила депутат.

Она объяснила, что для выплаты 13-й зарплаты всем бюджетникам потребуется дополнительно изыскать порядка одного триллиона рублей. В таком случае, по ее словам, деньги придется забирать из других сфер.

«Было бы более ответственно, внося такие предложения, сразу же и уточнять: откуда добирать средства? Из здравоохранения? Не строить новые фельдшерские акушерские пункты в селах? Откуда брать? - задалась вопросом Бессараб. - При этом средняя зарплата выросла за год на порядка семи процентов, то есть сказать, что индексации нет, мы не можем. Но, видимо, некоторым коллегам этого недостаточно».

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что в России нужно возродить «старую добрую советскую традицию», когда работник бюджетного учреждения получал перед Новым годом 13-ю заработную плату. Он назвал такой шаг важной социальной и стимулирующей мерой.