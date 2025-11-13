Общество

Минэнерго подтвердило готовность объектов «Т Плюс» в Пензе к зиме

Министерство энергетики России подтвердило способность филиалов компании «Т Плюс» обеспечивать граждан теплом в отопительном сезоне 2025-2026 годов. Пензенский филиал получил паспорт готовности к зиме на региональном уровне от муниципальных властей.

Согласно решению профильного министерства на всех объектах «Т Плюс», в том числе в Пензе, проведен полный комплекс мероприятий по подготовке оборудования и сетей.

В межотопительный период энергетики провели ремонт основного и вспомогательного оборудования станций и котельной, диагностику теплосетевого хозяйства, устранили выявленные дефекты, капитально обновили магистральные трубопроводы на улицах Северной, Малой Бугровке и Герцена. Кроме того, на объектах генерации сформированы запасы резервного топлива (мазута) для бесперебойной работы в условиях максимальных нагрузок.

«Полученный паспорт готовности подтверждает нашу ответственность перед жителями города за создание условий по обеспечению теплом и горячей водой в зимний период. Следует сказать, что профилактическая работа на станциях ведется круглый год без перерыва. Кроме технической составляющей большое внимание мы уделяем проверке знаний и обучению нашего персонала», - отметил директор Пензенского филиала «Т Плюс» Игорь Кузьмичев.

Повышение надежности и стабильности функционирования теплоснабжения города Пензы в течение всего сезона - приоритетное направление работы компании в регионе.

