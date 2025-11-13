В Пензе депутатам могут увеличить сумму на исполнение наказов

13.11.2025 | 16:43

В 2026 году депутатам Пензенской городской думы планируется выделить по 4 млн рублей на исполнение наказов избирателей. Речь об этом шла на комиссии в четверг, 13 ноября.

Всего депутатов 35, то есть на данные цели в городском бюджете необходимо предусмотреть 140 миллионов рублей.

Еще в 2021 году народные избранники просили увеличить сумму до 5 млн на каждого, объясняя это тем, что стоимость строительных материалов, дорожных работ и прочего значительно выросла и на имеющиеся деньги удается выполнить лишь небольшой объем работ, а проблем в округах много. Однако добиться такого повышения им не удалось до сих пор.

В 2024-м вопрос поднимали снова, но сумму в 3 млн рублей на 2025-й год оставили без изменений из-за недостатка средств в бюджете.

Окончательное решение о выделении средств на исполнение наказов избирателей в 2026-м будет принято на сессии гордумы.