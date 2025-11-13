Билайн запустил 4G-интернет в 23 селах и деревнях Пензенской области

13.11.2025 | 14:05

Сотовый оператор Билайн обеспечил 23 малых населенных пункта Пензенской области сетью четвертого поколения. Быстрый 4G *-интернет в деревнях и селах, где проживает менее 500 человек, появился в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры России.

4G теперь есть в населенных пунктах: Бегуч в Камешкирском районе, Дубровском и Точке в Лопатинском, Зеленом Доле в Сердобском, Трофимовке в Бессоновском и других. Полный перечень сел и деревень можно посмотреть на билайн now.

Благодаря программе УЦН клиенты Билайна из этих мест получили возможность пользоваться цифровыми сервисами на базе сети оператора: быстро загружать тяжелые файлы, смотреть видео и слушать музыку без задержек, говорить по видеосвязи с качественной картинкой и голосом, работать с порталом «Госуслуги», онлайн-банками и многое другое.

Кроме того, запуск сети LTE ** сделал доступными звонки через технологию VoLTE ***, которая не только обеспечивает высокое качество голоса, но и позволяет выходить в интернет во время разговора.

«Доступ к надежному 4G в малых населенных пунктах сегодня стал таким же необходимым условием для современной жизни, как газификация или электричество. Мобильный интернет позволяет не только оставаться на связи с родными и друзьями, но и открывает множество новых возможностей для самообразования, удаленной работы или развлечения. Понимая это, вот уже два года мы активно участвуем в программе УЦН, нацеленной как раз на такие небольшие села и деревни. И с момента нашего присоединения к проекту мы уже подключили к сети 4G порядка 75 населенных пунктов региона», - рассказал директор Пензенского отделения Билайна Антон Тайдонов.

Оператор напомнил абонентам: для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне Билайна.

* 4G - 4 Джи - четвертое поколение мобильной связи.

** LTE - Long-Term Evolution - долговременное развитие (англ.).

*** VoLTE - Voice over LTE - голос через LTE (англ.).

