В школах Пензы не хватает материалов для плетения маскировочных сетей

13.11.2025 | 14:37

В пензенских школах не хватает материалов для плетения маскировочных сетей, изготавливаемых учениками для отправки в зону СВО в рамках гуманитарной помощи. Об этом на комиссии в гордуме в четверг, 13 ноября, заявил депутат Алексей Иванов.

По его словам, процесс, организованный в образовательных учреждениях, идет активно. Ряд школ оснастили специальными станками для плетения сетей.

Директора задействуют детей как во время учебного года, так и в летние каникулы в порядке отработки.

При работе в таком активном режиме не всегда хватает материала, отметил Иванов.

Он предложил депутатам при желании внести свой вклад и по возможности снабдить ребят, помогающих участникам СВО, всем необходимым.