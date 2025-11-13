В школах Пензы не хватает материалов для плетения маскировочных сетей

В пензенских школах не хватает материалов для плетения маскировочных сетей, изготавливаемых учениками для отправки в зону СВО в рамках гуманитарной помощи. Об этом на комиссии в гордуме в четверг, 13 ноября, заявил депутат Алексей Иванов.
По его словам, процесс, организованный в образовательных учреждениях, идет активно. Ряд школ оснастили специальными станками для плетения сетей.
Директора задействуют детей как во время учебного года, так и в летние каникулы в порядке отработки.
При работе в таком активном режиме не всегда хватает материала, отметил Иванов.
Он предложил депутатам при желании внести свой вклад и по возможности снабдить ребят, помогающих участникам СВО, всем необходимым.
