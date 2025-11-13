Общество

С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника

С начала года в Пензенской области инвалидам по зрению выдали 423 спецсредства для реабилитации. Об этом 13 ноября, в Международный день слепых, рассказали в региональном отделении Соцфонда России.

На устройства было потрачено 6 млн 674 тысяч 174 рубля. Среди аппаратов:

- 125 тифло-флеш-плееров для прослушивания аудиофайлов;

- 40 видеоувеличителей (чтобы делать изображения крупнее);

- 4 электронных помощника «Робин» с искусственным интеллектом, которые помогают людям с плохим зрением ориентироваться в пространстве.

«Также 2 человека получили в распоряжение брайлевский дисплей стоимостью более 430 000 рублей с прилагаемым к нему программным обеспечением. Это спецсредство, которое преобразует цифровой текст в тактильные символы шрифта Брайля. Оно позволяет незрячим, слабовидящим и слепоглухим пользователям считывать данные с компьютера или другого электронного устройства», - рассказали специалисты.

Кроме того, выдано 76 медицинских термометров и 75 тонометров (звуковых), а еще 97 тростей.

Также отделение СФР обеспечивает содержание и ветобслуживание 4 собак-поводырей, выплачивая людям ежегодную компенсацию в размере 37 832 рубля на питомца.

Для получения спецсредств нужно соблюсти ряд условий. Задать вопросы специалистам можно по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).

Источник — фото pxhere.com
