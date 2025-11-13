С начала года инвалидам по зрению выдали 4 электронных помощника

С начала года в Пензенской области инвалидам по зрению выдали 423 спецсредства для реабилитации. Об этом 13 ноября, в Международный день слепых, рассказали в региональном отделении Соцфонда России.
На устройства было потрачено 6 млн 674 тысяч 174 рубля. Среди аппаратов:
- 125 тифло-флеш-плееров для прослушивания аудиофайлов;
- 40 видеоувеличителей (чтобы делать изображения крупнее);
- 4 электронных помощника «Робин» с искусственным интеллектом, которые помогают людям с плохим зрением ориентироваться в пространстве.
«Также 2 человека получили в распоряжение брайлевский дисплей стоимостью более 430 000 рублей с прилагаемым к нему программным обеспечением. Это спецсредство, которое преобразует цифровой текст в тактильные символы шрифта Брайля. Оно позволяет незрячим, слабовидящим и слепоглухим пользователям считывать данные с компьютера или другого электронного устройства», - рассказали специалисты.
Кроме того, выдано 76 медицинских термометров и 75 тонометров (звуковых), а еще 97 тростей.
Также отделение СФР обеспечивает содержание и ветобслуживание 4 собак-поводырей, выплачивая людям ежегодную компенсацию в размере 37 832 рубля на питомца.
Для получения спецсредств нужно соблюсти ряд условий. Задать вопросы специалистам можно по телефону 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).
Новости по теме
- В Пензе готовы потратить 5 млн на переподключение иллюминации
- В Пензе отметил 99-летие участник Великой Отечественной войны
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
- Пяти пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили
- Имеющим накопительную пенсию нужно принять решение о ее будущем
- В 2026 году не будет 6-дневных рабочих недель
- С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника
- В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом
- За празднование Хэллоуина могут оштрафовать
- Стало известно, какая судьба ждет старую елку с площади Ленина
Последние новости
- 14 ноября в Пензенской области будет пасмурно и дождливо
- На благоустройство территории у правительства требуется 14,9 млн
- Минэнерго подтвердило готовность объектов «Т Плюс» в Пензе к зиме
- В Пензе депутатам могут увеличить сумму на исполнение наказов
- В Городищенском районе закупили оборудование в женскую консультацию
- В школах Пензы не хватает материалов для плетения маскировочных сетей
- Билайн запустил 4G-интернет в 23 селах и деревнях Пензенской области
- Магнитная буря на Земле прошла пик и идет на спад
- Пензячка выиграла в кулинарном телешоу «Битва шефов»
- В селе Кижеватово капитально отремонтируют школу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!