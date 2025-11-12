Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества

12.11.2025 | 12:10

Центробанк планирует включить крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических операций.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», - сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

Важный нюанс: новый критерий будет учитываться, только если клиент в этот же день попытается отправить деньги человеку, которому в последние 6 месяцев ничего не переводил.

На текущий момент банки ориентируются на 6 признаков мошеннических операций (соответствующий приказ Банка России вступил в силу в июле 2024 года). Должны приостанавливаться переводы:

- на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции;

- лицам, в отношении которых возбуждены уголовные дела;

- при наличии данных, поступивших от сторонних организаций и свидетельствующих о мошеннической операции (например, информация от операторов связи, что перед переводом зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах);

- на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;

- если операция является нетипичной для клиента (по сумме, периодичности, времени и месту совершения);

- при попытке осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за 2 месяца в МФЦ обратились 2 276 человек, решивших установить самозапрет на оформление кредитов. «Реализация самозапрета дает возможность нашим гражданам дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманным путем персональные данные», - отметил министр региональной безопасности Василий Ложкин.