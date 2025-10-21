Жители Пензенской области активно оформляют самозапрет на кредиты

21.10.2025 | 20:11

За 2 месяца в МФЦ обратились 2 276 жителей Пензенской области, решивших установить самозапрет на оформление кредитов. Это свидетельствует о популярности у населения данной услуги. Тема обсуждалась на брифинге в правительстве во вторник, 21 октября.

«Реализация самозапрета дает возможность нашим гражданам дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманным путем персональные данные», - отметил министр региональной безопасности Василий Ложкин.

С 1 сентября для безопасности граждан банки зачисляют деньги на счет только в том случае, если сведения о заемщике и получателе имеют подтверждение.

«Если информация о человеке есть в базе данных Центробанка России о мошеннических операциях, то микрофинансовая организация должна будет отказать ему в выдаче займа. До 31 декабря 2026 года будет ускорен обмен информацией между кредиторами и бюро кредитных историй практически до онлайн-режима.

Это поможет избежать случаев, когда человек под влиянием мошенников в короткий срок оформляет сразу несколько кредитов и займов в разных банках и микрофинансовых организациях», - объяснил управляющий региональным отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Александр Хлобыстов.

В целом за 9 месяцев 2025 года количество зарегистрированных IT-преступлений снизилось на 23,2%, уточнили в пресс-службе областного правительства.