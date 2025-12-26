Представлена новая банкнота номиналом 1 000 рублей

В пятницу, 26 декабря, Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 1 000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.
На сайте регулятора сообщается, что на лицевой стороне новых денег изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной - Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.
Модернизированная банкнота сохранила цветовую палитру прежней. Она выполнена в бирюзовой гамме.
На купюре разместили QR-код, который ведет на страницу Банка России, где имеется подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности 1 000 рублей.
Эта банкнота будет постепенно поступать в оборот и обращаться наравне с тысячерублевыми образца 1997 года.
Новости по теме
- Банк России расширил список причин для блокировки карты
- В Каменке сотрудница банка похитила более 8 млн рублей
- Часть жителей ПФО будут использовать ИИ при планировании Нового года
- Выяснилось, что жители ПФО хотели бы изменить в новогодних подарках
- Стало известно, на что россияне тратят время перед Новым годом
- Прокомментировано снижение ключевой ставки
- Банк «Кузнецкий» награжден дипломом национальной премии
- Банк России снизил ключевую ставку
- Треть жителей ПФО планируют культурный отдых на каникулах
- Россиянин смог вернуть переведенные мошенникам деньги
Последние новости
- Опубликован график перечисления пенсий и пособий в январе
- В Кузнецке на ремонт дорог в новом году потратят почти 100 млн рублей
- Утвержден бюджет города Пензы на 2026 год
- В Пензенской области подорожал кофе и подешевел сахар
- Мораторий на штрафы для застройщиков решили не продлевать
- Стал известен размер пенсий пензенцев после повышения
- Прокомментировано снижение ключевой ставки
- Банк «Кузнецкий» награжден дипломом национальной премии
- Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков
- Банк «Кузнецкий» подтвердил кредитный рейтинг
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!