Экономика

Представлена новая банкнота номиналом 1 000 рублей

В пятницу, 26 декабря, Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 1 000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На сайте регулятора сообщается, что на лицевой стороне новых денег изображена Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной - Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.

Модернизированная банкнота сохранила цветовую палитру прежней. Она выполнена в бирюзовой гамме.

На купюре разместили QR-код, который ведет на страницу Банка России, где имеется подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности 1 000 рублей.

Эта банкнота будет постепенно поступать в оборот и обращаться наравне с тысячерублевыми образца 1997 года.

Источник — фото 2 и 3 Центробанка
