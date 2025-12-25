Банк России расширил список причин для блокировки карты

25.12.2025 | 11:31

С 1 января 2026 года в России станет действовать расширенный список причин для блокировки банковских карт. Дополненный перечень опубликовал ЦБ РФ.

Сейчас действуют 6 критериев, по которым банк определяет, мошенническая операция или нет. Список следующий:

- реквизиты получателя денег есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях;

- перевод делают с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и сведения о нем попали в базу данных Банка России;

- информация о получателе денег имеется в собственной базе данных банка о подозрительных переводах;

- нетипичная для клиента операция (к примеру, странные сумма, периодичность, время совершения платежа);

- в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества;

- наличие информации от сторонних организаций (например, операторов связи) о риске мошенничества. Это может быть нехарактерная для человека телефонная активность с номера, который зарегистрирован в банке, рост числа входящих сообщений от неизвестных.

В наступающем году список критериев расширится еще на 6 пунктов. Заблокировать карту могут при следующих признаках мошенничества:

- при бесконтактной операции в банкомате (когда к модулю NFC прикладывают смартфон или карту) время обмена данными между картой, в том числе токенизированной (цифровой), и банкоматом превышает норму, установленную национальной системой платежных карт;

- национальная система платежных карт проинформировала банк о риске мошенничества при совершении перевода. Например, это может быть раскрытие сведений о карте и других электронных средствах платежа посторонним людям;

- за 48 часов до перевода произошла смена номера телефона в онлайн-банке или на сайте «Госуслуги»; на устройстве клиента (смартфоне или компьютере), которое используется для переводов, обнаружено вредоносное ПО или же изменились операционная система или провайдер связи, это может указывать на получение злоумышленниками удаленного доступа к девайсу;

- попытка внесения наличных на счет человека с использованием токенизированной (цифровой) карты через банкомат, если владелец этого счета, то есть потенциальный получатель денег, за последние 24 часа до этого совершил трансграничный перевод в адрес физического лица на сумму больше 100 тыс. рублей;

- перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии что такой операции менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тыс. рублей;

- сведения о получателе средств имеются в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий (критерий начнет действовать с 1 марта 2026 года).

Если банк найдет хоть один признак мошенничества, он обязан на 2 дня приостановить перевод средств или отказать клиенту в совершении операций с использованием карт, СПБ.

Финансовое учреждение должно немедленно поставить гражданина в известность о том, что операция не прошла. При этом клиенту предоставят возможность дать согласие на нее не позднее 1 дня, следующего за днем приостановления, или совершить повторную операцию по тем же реквизитам на ту же сумму.

Если человек согласился на перевод или повторно совершил операцию, то банк обязан незамедлительно исполнить это распоряжение. Исключения - случаи, когда сведения о получателе средств есть в базе данных Центробанка о мошеннических операциях.

Если гражданин не подтвердил перевод и не повторил операцию, то ее посчитают несовершенной, а деньги оставят на счете плательщика.

Россияне имеют право обжаловать включение своих реквизитов в базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Для этого требуется обратиться в любой из банков, который их обслуживает, или же направить заявление в Центробанк через интернет-приемную (нужно выбрать тему обращения «Информационная безопасность» и соответствующий тип проблемы).