Выяснилось, что жители ПФО хотели бы изменить в новогодних подарках

22.12.2025 | 17:22

Опрос ВТБ * показал, что каждый третий житель ПФО предпочел бы вместо материальных вещей дарить близким больше внимания и эмоций и примерно столько же человек хотели бы перестать гнаться за «идеальным» вариантом презента. При этом больше половины опрошенных отметили, что планируют увеличить бюджет на новогодние траты.

Большинство респондентов стараются заранее оценить свои расходы на праздники. 57% жителей ПФО прикидывают примерную сумму трат, а 20% скрупулезно составляют бюджет и стараются не выходить за его рамки. 23% опрошенных действуют по обстоятельствам, без предварительных расчетов.

Праздничное настроение для большинства респондентов остается главным ориентиром: 58% отмечают радость и предвкушение во время новогодних покупок. Однако 12% ощущают легкий стресс из-за нехватки времени.

Почти половина жителей Приволжья (42%) заранее составляют список подарков, ориентируясь на пожелания близких и свой бюджет. Треть ищет вдохновение в интернете, а 23% выбирают презенты в последние дни перед праздником.

Предполагаемый бюджет на новогодние подарки у жителей ПФО различается. До 5 тыс. планируют потратить 22% респондентов, до 20 тыс. - 20%, до 50 тыс. - 13%, а 5% готовы выделить более 50 тыс. рублей.

Около 60% опрошенных признались, что планируют увеличить расходы на праздники: половина - на 10-20%, еще 15% - на 20-50%. При этом главными помощниками при подготовке к торжеству респонденты называют кешбэк и бонусные программы (41%), а также стратегию покупать все необходимое заранее (28%).

Каждый третий житель Приволжья хотел бы в будущем меньше тратить на материальные подарки и больше - на эмоции и внимание близким. Еще 34% признаются, что хотели бы перестать гнаться за «идеальным» подарком и не устраивать из праздника марафон покупок. 18% уверены, что менять в своих привычках ничего не нужно.

* Опрос прошел в ноябре-декабре 2025 года. В нем приняли участие 1 500 взрослых жителей крупных городов России (с населением от 100 тыс. человек).