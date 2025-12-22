Стало известно, на что россияне тратят время перед Новым годом

Россияне рассказали, какие занятия отнимают у них больше всего времени перед праздниками. По данным опроса ВТБ *, это поиск подарков, подготовка праздничного стола и генеральная уборка. Только каждый пятый отказывается включаться в предновогоднюю суету, а каждый десятый использует подготовку к Новому году как отдых в поисках праздничного настроения.
Каждый третий опрошенный дольше всего из списка предновогодних дел ищет подарки и занимается подготовкой праздничного стола. Каждый пятый отметил бытовые заботы (генеральная уборка и украшение дома). 18% больше всего времени тратят на рабочие задачи, которые надо успеть закрыть перед Новым годом. Еще 20% заявили, что их не касается предпраздничная суета, а примерно каждый десятый использует это время свободно: для встреч с друзьями, походов в кино и на рождественские ярмарки.
Среди дел, от которых россияне хотели бы отказаться перед Новым годом, лидируют приготовление блюд для новогоднего стола (47%), покупка нового наряда (44%), дорогих подарков (41%) и генеральная уборка (33%).
75% россиян стараются придерживаться бюджета, однако треть отмечают, что все равно вынуждены тратить больше на «символы праздника». 12% чаще совершают импульсивные покупки. Еще столько же - примерно каждый десятый - осознанно игнорируют новогодний шопинг.
Свободное время перед Новым годом россияне хотели бы потратить на восстановление сил (23%), общение с близкими (20%) и сон (19%).
* Опрос прошел в ноябре-декабре 2025. В нем приняли участие 1 500 взрослых жителей крупных городов России (населением от 100 тыс. человек).
