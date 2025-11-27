Общество

Названы телефоны, по которым можно сообщить о стихийной свалке в лесу

Печать
Telegram

Жители Пензенской области, обнаружив в лесу большую стихийную свалку, могут сообщить в лесопожарный центр, заявил замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Андрей Ермолаев.

Он назвали телефоны, по которым нужно звонить в таких случаях: 62-84-50 (лесопожарный центр) или 8 (800) 100-94-00 (прямая линия лесной охраны).

«Там (на прямой линии. - Прим. ред.) круглосуточная служба, которая принимает все заявления от граждан и организаций о выявленных фактах нарушения законодательства [в лесах], пожарах, свалках и перенаправляет их в министерство, а мы решаем это все в оперативном порядке», - пояснил Ермолаев во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 27 ноября.

В 2025 году пожароопасный сезон в Пензенской области завершился 15 октября. С его начала на землях лесного фонда региона возникло всего 22 лесных пожара, и все они были ликвидированы в день возникновения.

Количество возгораний по сравнению с прошлым годом сократилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - более чем в 100 раз. Крупных пожаров удалось избежать.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети