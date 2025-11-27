Названы телефоны, по которым можно сообщить о стихийной свалке в лесу

Жители Пензенской области, обнаружив в лесу большую стихийную свалку, могут сообщить в лесопожарный центр, заявил замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Андрей Ермолаев.
Он назвали телефоны, по которым нужно звонить в таких случаях: 62-84-50 (лесопожарный центр) или 8 (800) 100-94-00 (прямая линия лесной охраны).
«Там (на прямой линии. - Прим. ред.) круглосуточная служба, которая принимает все заявления от граждан и организаций о выявленных фактах нарушения законодательства [в лесах], пожарах, свалках и перенаправляет их в министерство, а мы решаем это все в оперативном порядке», - пояснил Ермолаев во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 27 ноября.
В 2025 году пожароопасный сезон в Пензенской области завершился 15 октября. С его начала на землях лесного фонда региона возникло всего 22 лесных пожара, и все они были ликвидированы в день возникновения.
Количество возгораний по сравнению с прошлым годом сократилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - более чем в 100 раз. Крупных пожаров удалось избежать.
