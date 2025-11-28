В Ахунах избавились от стихийной свалки в лесу

28.11.2025 | 08:17

В Ахунах сотрудники минлесхоза обследовали лес после жалоб местных жителей, что зеленую зону превратили в свалку.

Проверка показала: в лесу действительно скопились отходы.

«Совместными усилиями с региональным оператором «Управление благоустройства и очистки» свалка была ликвидирована», - сообщили в пресс-службе минлесхоза в пятницу, 28 ноября.

Ранее стало известно, что жители региона, которые обнаружили в лесу скопление мусора, могут сообщить в лесопожарный центр.

Обращения примут по телефонам 62-84-50 (лесопожарный центр) или 8 (800) 100-94-00 (прямая линия лесной охраны).