В Ахунах избавились от стихийной свалки в лесу

В Ахунах сотрудники минлесхоза обследовали лес после жалоб местных жителей, что зеленую зону превратили в свалку.
Проверка показала: в лесу действительно скопились отходы.
«Совместными усилиями с региональным оператором «Управление благоустройства и очистки» свалка была ликвидирована», - сообщили в пресс-службе минлесхоза в пятницу, 28 ноября.
Ранее стало известно, что жители региона, которые обнаружили в лесу скопление мусора, могут сообщить в лесопожарный центр.
Обращения примут по телефонам 62-84-50 (лесопожарный центр) или 8 (800) 100-94-00 (прямая линия лесной охраны).
