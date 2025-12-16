Общество

Домовые чаты в мессенджере MAX хотят сделать обязательными

Комитет Госдумы РФ по строительству и ЖКХ поддержал поправку к Жилищному кодексу, согласно которой коммунальщики и жители многоквартирных домов должны взаимодействовать в национальном мессенджере MAX. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Управляющие компании хотят обязать создавать домовые чаты в национальном мессенджере. Там жильцы смогут общаться с представителями ресурсоснабжающих организаций, операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Чтение документа с поправкой запланировано на вторник, 16 декабря.

Сейчас многие дома имеют свои чаты в различных мессенджерах. Их создавали инициативные группы жильцов, управляющие компании, управдомы.

В декабре некоторые россияне стали получать уведомления о создании домовых чатов в национальном мессенджере MAX. В приглашении особый упор делается на то, что приложение работает даже при блокировке интернета, а чат сохранится в случае смены управляющей организации.

