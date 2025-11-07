В выходные температура воздуха в регионе будет выше нормы

В предстоящие выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферных фронтов северо-западных вихрей. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В край по-прежнему будет поставляться влажный и теплый воздух, поэтому сохранится преобладание облачной погоды», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, временами возможны небольшие дожди.
Температурный режим по-прежнему будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов. Днем уличные термометры могут показать до +12, ночные заморозки не ожидаются (от 0 до +7 градусов).
На рабочей неделе на погоду в регионе влияли циклоны. В дни прохождения атмосферных фронтов наблюдались осадки, ветер усиливался.
