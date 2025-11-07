Общество

В Госдуме подготовят законопроект о полном запрете вейпов

После того как Президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в стране, в Госдуме запланировали заседание межфракционной рабочей группы. Она выработает предложения по разработке соответствующего законопроекта.

В заседании примут участие депутаты всех парламентских фракций, представители МВД, Минздрава, Роспотребнадзора и общественных организаций.

«Планируется, что будет подготовлена дорожная карта законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот», - сообщает «Парламентская газета».

6 ноября к Владимиру Путину обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская с предложением запретить продажу вейпов и просьбой дать соответствующее распоряжение. Президент одобрил идею, кивнув в ответ.

При этом он подчеркнул, что важно не только такое решение, но и проведение работы среди молодежи.

