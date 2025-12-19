В Пензенской области утвердили штрафы за продажу вейпов

В пятницу, 19 декабря, на сессии регионального Законодательного собрания депутаты поддержали законопроект о запрете продажи в Пензенской области вейпов и жидкостей к ним.
Присутствовавший на заседании губернатор Олег Мельниченко отметил, что вред вейпов научно доказан, их использование приводит к губительным последствиям - от обострения заболеваний легких до развития онкологии.
Отдельно депутаты проголосовали за введение штрафов для нарушителей.
За розничную продажу данных товаров предусмотрены следующие санкции:
- для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Новости по теме
- Заказавшая чай на маркетплейсе россиянка попала под статью
- Запрет на продажу вейпов должен начать действовать с сентября 2026-го
- В России призвали запретить песни Меладзе
- В Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и смесей
- В Госдуме подготовят законопроект о полном запрете вейпов
- Среди школьников Пензы стало больше курильщиков
- Штрафы за курение в подъезде собираются значительно повысить
- 1 сентября в Пензе продавали спиртное вопреки запрету
- В День знаний в Пензе ограничат продажу спиртного
- В России собираются ограничить иностранные мессенджеры
Последние новости
- Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт
- Валерию Канакину присвоили звание почетного гражданина области
- Участники СВО с инвалидностью будут получать от 25 000 до 100 000 руб.
- На ул. Осоавиахимовской пензенцы продолжают жить в аварийном доме
- Перинатальный центр в Пензе хотят переоснастить
- ЖК Supernova: квартиры с готовым ремонтом
- Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, вырастет до 12%
- 19 декабря погода в Пензенской области не изменится
- В Наровчате директор школы заплатит за нарушение санитарных норм
- В 3 городах Пензенской области реализуют проекты по благоустройству
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!