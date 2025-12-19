Общество

В Пензенской области утвердили штрафы за продажу вейпов

В пятницу, 19 декабря, на сессии регионального Законодательного собрания депутаты поддержали законопроект о запрете продажи в Пензенской области вейпов и жидкостей к ним.

Присутствовавший на заседании губернатор Олег Мельниченко отметил, что вред вейпов научно доказан, их использование приводит к губительным последствиям - от обострения заболеваний легких до развития онкологии.

Отдельно депутаты проголосовали за введение штрафов для нарушителей.

За розничную продажу данных товаров предусмотрены следующие санкции:

- для должностных лиц - от 40 000 до 50 000 рублей;

- для юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

