Общество

Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»

Печать
Telegram

В Пензенской епархии стартовала акция «Рождественский подарок солдату». Прихожанам предлагается собрать вещи, которые 1-5 января отправят в зону проведения спецоперации.

На данный момент участникам СВО требуются:

- одежда (куртки, свитера, футболки, нижнее белье, носки);

- обувь (сапоги, утепленные галоши);

- продукты (рис, макароны, сахар, колбасная нарезка, сало, сыр, мед, чай, кофе, конфеты, печенье, сгущенное молоко);

- средства гигиены (жидкое мыло, гель, шампунь и влажные полотенца);

- медикаменты (лекарства от простуды и обезболивающие);

- постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки).

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (953) 021-69-64.

Жители региона регулярно оказывают поддержку участникам СВО. В частности, 9 декабря из Пензы отправили 5-тонную партию гуманитарной помощи в прифронтовой город Валуйки Белгородской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети