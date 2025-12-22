Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»

22.12.2025 | 16:23

В Пензенской епархии стартовала акция «Рождественский подарок солдату». Прихожанам предлагается собрать вещи, которые 1-5 января отправят в зону проведения спецоперации.

На данный момент участникам СВО требуются:

- одежда (куртки, свитера, футболки, нижнее белье, носки);

- обувь (сапоги, утепленные галоши);

- продукты (рис, макароны, сахар, колбасная нарезка, сало, сыр, мед, чай, кофе, конфеты, печенье, сгущенное молоко);

- средства гигиены (жидкое мыло, гель, шампунь и влажные полотенца);

- медикаменты (лекарства от простуды и обезболивающие);

- постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки).

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (953) 021-69-64.

Жители региона регулярно оказывают поддержку участникам СВО. В частности, 9 декабря из Пензы отправили 5-тонную партию гуманитарной помощи в прифронтовой город Валуйки Белгородской области.