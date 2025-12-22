Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»

В Пензенской епархии стартовала акция «Рождественский подарок солдату». Прихожанам предлагается собрать вещи, которые 1-5 января отправят в зону проведения спецоперации.
На данный момент участникам СВО требуются:
- одежда (куртки, свитера, футболки, нижнее белье, носки);
- обувь (сапоги, утепленные галоши);
- продукты (рис, макароны, сахар, колбасная нарезка, сало, сыр, мед, чай, кофе, конфеты, печенье, сгущенное молоко);
- средства гигиены (жидкое мыло, гель, шампунь и влажные полотенца);
- медикаменты (лекарства от простуды и обезболивающие);
- постельные принадлежности (матрасы, одеяла, подушки).
Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 (953) 021-69-64.
Жители региона регулярно оказывают поддержку участникам СВО. В частности, 9 декабря из Пензы отправили 5-тонную партию гуманитарной помощи в прифронтовой город Валуйки Белгородской области.
Новости по теме
- Вдовам бойцов СВО хотят обеспечить прием в вузы на льготной основе
- В Пензенской области 26 тысяч детей получат подарки за счет бюджета
- Генерал-майор оценил шансы на перемирие на Украине к Новому году
- Путин назвал число находящихся в зоне СВО бойцов
- Украина атаковала Россию во время прямой линии Путина
- Сожительницы погибших бойцов бесплатно получат землю
- Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт
- Участники СВО с инвалидностью будут получать от 25 000 до 100 000 руб.
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
Последние новости
- Олег Денисов будет главным дежурным по Пензе в ночь на 1 января
- В Пензенскую область на несколько дней придут холода из Арктики
- В Пензенской районной больнице закончился капремонт стационара
- На освещение поселка Ласточкино гнездо выделили более 11 млн рублей
- В 2026 году для Пензы планируют приобрести 21 автобус
- Стало известно, на что россияне тратят время перед Новым годом
- 23 декабря жители 4 микрорайонов Пензы останутся без воды
- 23 декабря в Пензенской области похолодает с -3 до -27 градусов
- «Термодом» предложил выгоду сразу на 2 квартиры до конца года
- Геомагнитная обстановка осложнилась из-за корональной дыры на Солнце
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!