В Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и смесей

21.11.2025 | 12:05

В Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и курительных смесей. С соответствующей инициативой на сессии регионального Заксобра в пятницу, 21 ноября, выступил губернатор Олег Мельниченко.

Он предложил ввести ответственность за реализацию данной продукции, прописав в Кодексе об административных правонарушениях Пензенской области максимальные штрафы, определенные федеральным законодательством.

Законопроект будет оперативно подготовлен и рассмотрен на следующей, декабрьской сессии Заксобра.

При принятии изменения вступят в силу в 1 января 2026 года.

«Считаю это важным и принципиальным моментом, поскольку речь идет о защите здоровья нашей молодежи», - подчеркнул Мельниченко.