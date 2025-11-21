В Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и смесей

В Пензенской области планируют запретить продажу вейпов и курительных смесей. С соответствующей инициативой на сессии регионального Заксобра в пятницу, 21 ноября, выступил губернатор Олег Мельниченко.
Он предложил ввести ответственность за реализацию данной продукции, прописав в Кодексе об административных правонарушениях Пензенской области максимальные штрафы, определенные федеральным законодательством.
Законопроект будет оперативно подготовлен и рассмотрен на следующей, декабрьской сессии Заксобра.
При принятии изменения вступят в силу в 1 января 2026 года.
«Считаю это важным и принципиальным моментом, поскольку речь идет о защите здоровья нашей молодежи», - подчеркнул Мельниченко.
