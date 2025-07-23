Штрафы за поиск экстремистских материалов: разъяснения от Минцифры

23.07.2025 | 18:04

Глава Минцифры Максут Шадаев по просьбе Президента РФ Владимира Путина пояснил, как будет функционировать на практике принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации. Глава государства задал ему вопрос на совещании в среду, 23 июля.

Госдума приняла закон о введении штрафов на сумму от 3 000 до 5 000 рублей за поиск в интернете материалов, включенных в федеральный список экстремистских, и получение доступа к ним. Теперь его должен рассмотреть Совфед.

В упомянутом реестре, который ведется Минюстом, сейчас 5,5 тысячи материалов. Они были включены туда по решениям судов.

По словам Максута Шадаева, на практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее, что ищет экстремистские материалы и они включены в реестр.

«И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. У нас очень много на эту тему дискуссий, что надо учить 5,5 тысячи материалов, которые включены в реестр, чтобы никогда их не открывать. Но в этом смысле рисков мы не видим, потому что, если пользователь не знал, что этот материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет. Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообщества, поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно», - заявил глава Минцифры.