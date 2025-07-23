Общество

Штрафы за поиск экстремистских материалов: разъяснения от Минцифры

Печать
Telegram

Глава Минцифры Максут Шадаев по просьбе Президента РФ Владимира Путина пояснил, как будет функционировать на практике принятый закон о штрафах за поиск экстремистской информации. Глава государства задал ему вопрос на совещании в среду, 23 июля.

Госдума приняла закон о введении штрафов на сумму от 3 000 до 5 000 рублей за поиск в интернете материалов, включенных в федеральный список экстремистских, и получение доступа к ним. Теперь его должен рассмотреть Совфед.

В упомянутом реестре, который ведется Минюстом, сейчас 5,5 тысячи материалов. Они были включены туда по решениям судов.

По словам Максута Шадаева, на практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее, что ищет экстремистские материалы и они включены в реестр.

«И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. У нас очень много на эту тему дискуссий, что надо учить 5,5 тысячи материалов, которые включены в реестр, чтобы никогда их не открывать. Но в этом смысле рисков мы не видим, потому что, если пользователь не знал, что этот материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет. Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообщества, поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно», - заявил глава Минцифры.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте