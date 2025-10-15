Общество

Совершеннолетним детям бойцов СВО хотят сохранить льготы

Достигшим совершеннолетия детям участников СВО хотят сохранить социальные гарантии и компенсации на период после окончания школы до поступления в вузы или колледжи. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли соответствующий законопроект в первом чтении.

Речь идет о сроке до 1 сентября того года, в котором завершено обучение в школе.

Льготы и гарантии планируют сохранить совершеннолетним детям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев.

«По действующему законодательству членами семьи военнослужащих, на которых распространяются социальные гарантии и льготы, считаются в том числе несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения», - пояснили в Госдуме.

В случае принятия инициативы дети участников СВО, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение в школе, не будут переставать получать льготы до поступления.

