Олег Денисов будет главным дежурным по Пензе в ночь на 1 января

В администрации Пензы сформируют график дежурств на новогодние праздники. Соответствующее поручение дал глава города Олег Денисов.
Он попросил всех своих заместителей распределиться, чтобы каждый день лично контролировать обстановку в областном центре и оперативно решать возникающие вопросы.
«Право главного дежурного по городу оставляю за собой, особенно в ночь на 1 января», - подчеркнул Денисов.
Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации продолжат работать в круглосуточном режиме. Для урегулирования нештатных ситуаций определят ответственных среди сотрудников аппарата администрации.
Органам соцзащиты и сотрудникам управления по делам ГОЧС поручено организовать рейды по профилактике пожаров и контролю за организацией досуга несовершеннолетних, уточнили в мэрии.
