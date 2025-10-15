Для бойцов СВО сделают бесплатным проезд до врачебной комиссии

15.10.2025 | 19:39

В среду, 15 октября, депутаты Госдума на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается дать военнослужащим право на бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии (ВВК).

В случае окончательного одобрения инициативы бойцы будут безвозмездно добираться до места прохождения ВВК и обратно на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте (за исключением такси), уточнили в Госдуме.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в ходе СВО нередко военнослужащих после ранений, травм, контузий направляют на комиссию для определения возможности дальнейшего прохождения службы в другой, отличающийся от места лечения регион.

Сейчас бойцы в таких случаях сами оплачивают проезд. Авторы законопроекта призывают изменить эту ситуацию.

15 октября депутаты также приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий сохранение социальных гарантий и компенсаций достигшим совершеннолетия детям участников СВО на период после окончания школы до поступления в вузы или колледжи.