Стало известно, где не будет света 24 декабря

23.12.2025 | 09:49

В среду, 24 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Бугровке, в Райках, на Южной Поляне, в Цыганском Поселке, на улицах Московской и Коммунистической.

С 8:30 до 15:30 без света останутся:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18; ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148;

- ул. Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140; Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36; Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20, 696 к/н; ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59; Строительный пер., 4Б, 6; пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20; пр-д Тимирязева, 1-17, 19, 21-37 (нечетные); ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные); 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31 (нечетные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Московская, 133;

- ул. Куйбышева, 18а; ул. Калинина, 23, 25, 37; ул. Богданова, 21а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 36, пл. Куйбышева, 4; ул. Чкалова, 32.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69; пр-д Гончарова, 2, 3; ул. Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные); Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; 2-й Придорожный пр-д, 3-13, 15; ул. Ряжская, 1, 3-9, 20; пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55; ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43.

Отключения связаны с работами на сетях.