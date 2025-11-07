Пяти пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили

Жителям Пензенской области, пострадавшим в результате ЧП на производстве, вручили ключи от автомобилей.
Машины получили 5 человек. Одного из них обеспечили спецтранспортом в первый раз, остальных - повторно, рассказали в отделении СФР по Пензенской области.
На закупку автомобилей потратили 5,5 млн рублей.
Пострадавших на производстве людей обеспечивают транспортными средствами не чаще 1 раза в 7 лет. Основанием является решение бюро медико-социальной экспертизы о наличии соответствующих медицинских показаний.
Кроме того, региональное отделение СФР не только покупает автомобили, но и ежеквартально компенсирует владельцам расходы на горюче-смазочные материалы (3 220 рублей в год).
«Также в размере до 30% стоимости транспортного средства возмещаются затраты на капитальный ремонт, который можно произвести в течение срока его эксплуатации», - пояснили специалисты.
Эта передача автомобилей жителям Пензенской области, получившим серьезные травмы на производстве, стала третьей за год. Всего в 2025-м региональное отделение СФР выдало 17 машин.
