Участники СВО с инвалидностью будут получать от 25 000 до 100 000 руб.

В Пензенской области участникам СВО, которые получили инвалидность вследствие военной травмы, будут предоставлять единовременную выплату.
Инициативу утвердили на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 19 декабря.
Инвалидам I группы станут перечислять 100 000 рублей, II группы - 50 000 рублей, III группы - 25 000 рублей.
Присутствовавший на сессии губернатор Олег Мельниченко отметил важность данной меры поддержки: «Это будет пусть небольшим, но подспорьем для них».
Соответствующие изменения вступят в силу со дня принятия законопроекта.
Новости по теме
- Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт
- В России предложили ввести новый налоговый вычет
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
- Часть граждан получит январскую пенсию досрочно
- Украинский дрон пробил целый этаж жилого многоэтажного дома в Твери. Что известно о последствиях атаки?
- В ряде мест региона пришлось совсем отключить мобильный интернет
- Объяснены причины ежедневных оповещений о беспилотной опасности
- Участвующего в СВО пензенца захотели выселить из квартиры
- В Сосновоборске открыли три мемориальные доски погибшим на СВО
Последние новости
- Участники СВО с инвалидностью смогут заключить соцконтракт
- Валерию Канакину присвоили звание почетного гражданина области
- На ул. Осоавиахимовской пензенцы продолжают жить в аварийном доме
- В Пензенской области утвердили штрафы за продажу вейпов
- Перинатальный центр в Пензе хотят переоснастить
- ЖК Supernova: квартиры с готовым ремонтом
- Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, вырастет до 12%
- 19 декабря погода в Пензенской области не изменится
- В Наровчате директор школы заплатит за нарушение санитарных норм
- В 3 городах Пензенской области реализуют проекты по благоустройству
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!