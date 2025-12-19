Участники СВО с инвалидностью будут получать от 25 000 до 100 000 руб.

19.12.2025 | 11:03

В Пензенской области участникам СВО, которые получили инвалидность вследствие военной травмы, будут предоставлять единовременную выплату.

Инициативу утвердили на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 19 декабря.

Инвалидам I группы станут перечислять 100 000 рублей, II группы - 50 000 рублей, III группы - 25 000 рублей.

Присутствовавший на сессии губернатор Олег Мельниченко отметил важность данной меры поддержки: «Это будет пусть небольшим, но подспорьем для них».

Соответствующие изменения вступят в силу со дня принятия законопроекта.