Двое пензенцев поплатились за экстремистскую символику на машинах

Двое пензенцев наклеили на свои машины символы организации, запрещенной в РФ, и попали под административную статью.
Автомобили с провокационной символикой заметили сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по области. Владельцев машин установили - ими оказались 20- и 34-летний жители областного центра.
Нарушителей закона пригласили в отдел на улице Луначарского. После оформления протоколов они сами убрали недопустимые изображения с автомобилей.
Санкция статьи предполагает для граждан штраф в размере от 1 000 до 2 000 рублей, либо арест на 15 суток, либо обязательные работы до 100 часов.
В региональном УМВД напомнили о недопустимости публичной демонстрации экстремистской символики. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
