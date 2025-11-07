Предложение от «Термодома»: 2-комнатная за 30,7 тыс. в месяц

07.11.2025 | 16:24

Строительный холдинг «Термодом» рассказал о возможности приобретения квартир в жилом комплексе «Ньютон» в рамках семейной ипотеки с ПСК 21,155-28,193% и ставкой от 4,6% * годовых. Благодаря программе условия покупки жилья бизнес-класса в самом сердце городской среды стали еще доступнее.

На примере конкретных планировок можно оценить преимущества предложения. Так, 1-комнатная квартира площадью 51,87 кв. м доступна с первоначальным взносом от 20,1%, что составит 1 453 300 руб. Ежемесячный платеж - 29 615,52 руб.

При покупке 2-комнатной квартиры площадью 73,68 кв. м первый взнос составит 3 772 600 руб., а ежемесячный платеж - 30 758,66 руб.

К этому можно добавить атмосферу наблюдения за природой с эксплуатируемой кровли, спокойствие за поставленную в подземном паркинге машину, чувство безопасности в закрытом дворе с IP-технологиями, бизнес-гостиные, зоны коворкинга, двери с замками 4-го класса надежности, систему «Умный дом», уникальный аромадизайн, приятную музыку в холлах и высоту потолков в квартирах от 3,1 метра.

Больше о деталях комфорта - на newton-pnz.ru и в офисах строительного холдинга «Термодом». Телефон 8 (8412) 50-51-46

Застройщик ЖК «Ньютон» - ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

* Полная стоимость кредита - 21,155-28,193%. Ставка в размере 4,6% годовых - на весь срок кредита. Первоначальный взнос от 20,1% - при условии строительства объекта с использованием проектного финансирования ВТБ, комплексного страхования и подтверждения дохода и занятости. Ставка 4,6% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика (ООО «СЗ «Ньютон».

Заемщики - граждане РФ, имеющие детей, являющихся гражданами РФ: 1 ребенка в возрасте до 7 лет; 2 и более детей в возрасте до 18 лет; ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет кредит предоставляется на приобретение у юрлица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП (первого собственника) - застройщика готового жилого помещения, либо на приобретение у юрлица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, - у любого продавца на вторичном рынке (в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома).

Для семей с 2 детьми кредит предоставляется на приобретение у юрлица строящейся или готовой квартиры либо таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории малого города, а при покупке у юрлица строящегося индивидуального жилого дома - в границах малоэтажных жилых комплексов без ограничений по региону.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 млн руб., для остальных регионов – до 6 млн руб. Валюта кредита – рубль. Срок кредита – от 1 года до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только один ипотечный кредит с господдержкой. Условия действительны с 3.09.2025 до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик - при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама. Расчеты составлены исходя из следующих условий: первый взнос - 20,1%, ставка - 4,6% годовых, срок кредита - 360 месяцев.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.