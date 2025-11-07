Определена дата Губернаторской елки в Пензе

В 2025 году Губернаторская елка в Пензе пройдет 19 декабря. Соответствующее распоряжение глава региона Олег Мельниченко подписал 6 ноября.
По традиции праздник для ребят состоится в областном драматическом театре. Начало в 13:00.
Министерству труда, соцзащиты и демографии поручено организовать мероприятие и составить список участников; областному социально-реабилитационному центру для детей и молодых инвалидов - закупить подарки за счет средств регионального бюджета.
За спектакль и новогоднее представление, как всегда, будет отвечать минкульт.
Губернаторская елка - ежегодный праздник. Как правило, в нем участвуют около 500 школьников и воспитанников детских садов со всех концов области, которые отличились в течение года.
Новости по теме
- В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне
- В 2026 году не будет 6-дневных рабочих недель
- С 2026 года в России будут отмечать два новых праздника
- В Средней Елюзани День народного единства отметили концертом
- За празднование Хэллоуина могут оштрафовать
- Стало известно, какая судьба ждет старую елку с площади Ленина
- Стало известно, как медики будут работать в праздники
- Обнародован график работы детских поликлиник в праздники
- Из-за Дня народного единства изменится расписание поездов
- 2 ноября в Пензе пройдет фестиваль русской кухни
Последние новости
- В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне
- Предложение от «Термодома»: 2-комнатная за 30,7 тыс. в месяц
- В Сердобском районе установили 5 укрытий для защиты от БПЛА
- Перечислены ранние симптомы рака легких
- Пяти пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили
- В выходные температура воздуха в регионе будет выше нормы
- Мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
- 8 ноября в части домов в Междуречье отключат свет
- Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье
- Отцов новорожденных захотели отправлять в оплачиваемый отпуск
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!