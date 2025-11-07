Определена дата Губернаторской елки в Пензе

07.11.2025 | 16:01

В 2025 году Губернаторская елка в Пензе пройдет 19 декабря. Соответствующее распоряжение глава региона Олег Мельниченко подписал 6 ноября.

По традиции праздник для ребят состоится в областном драматическом театре. Начало в 13:00.

Министерству труда, соцзащиты и демографии поручено организовать мероприятие и составить список участников; областному социально-реабилитационному центру для детей и молодых инвалидов - закупить подарки за счет средств регионального бюджета.

За спектакль и новогоднее представление, как всегда, будет отвечать минкульт.

Губернаторская елка - ежегодный праздник. Как правило, в нем участвуют около 500 школьников и воспитанников детских садов со всех концов области, которые отличились в течение года.