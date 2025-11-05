Стали известны подробности о строительстве крематория в Пензе

Срок реализации инвестиционного проекта по строительству крематория в Пензе в настоящий момент не определен, однако известно, где он будет расположен.
Отвечая на редакционный запрос портала PenzaInform.ru, в мэрии пояснили, что для возведения объекта в Единый государственный реестр недвижимости внесен земельный участок № 37 площадью 19 016 кв. м на улице Осенней (в районе Восточного кладбища).
Договор аренды между Управлением муниципального имущества города Пензы и юридическим лицом заключен 14 апреля 2025 года.
«Постановлением администрации города Пензы № 1441 от 13.10.2025 согласован архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства (одноэтажное здание общей площадью 882,28 кв. м) для размещения крематория», - рассказали в мэрии.
Колумбарий в представленных к рассмотрению разделах проектной документации не предусмотрен.
Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций в проект составит 137 млн рублей.
Возведение крематория обсуждается горожанами уже почти 20 лет - с 2006-го. Но на тот момент денег у областного центра не нашлось.
В 2017-м было подписано соглашение с иногородним инвестором о строительстве рядом с Восточным кладбищем ритуального зала и кремационного блока со специальной печью. Однако вскоре разговоры прекратились.
Летом 2019 года за проект взялся еще один коммерсант, но дело вновь застопорилось. В 2020-м людям объявили, что желающих вложить деньги в крематорий нет, так как из-за менталитета пензенцев проект не окупится.
Однако ряд горожан продолжают настаивать на том, что сожжение гораздо экологичнее и даже эстетичнее, чем классическое захоронение.
В 2024-м на личный прием к заместителю главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства пришел предприниматель, желающий реализовать замысел по строительству ритуального сооружения. Тогда появилась надежда, что дело сдвинется с мертвой точки. Мэрия должна была проработать юридические основания размещения крематория, но в конце концов все вновь затихло.
