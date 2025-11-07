В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне

В Пензенской области за январь-сентябрь этого года с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенного по полису ОМС, на свет появились 169 детей, в том числе 12 двоен и 1 тройня.
Медики 178 раз провели глубокую заморозку эмбрионов в жидком азоте и 350 раз разморозили ранее криоконсервированные с последующим переносом в полость матки.
«На случаи экстракорпорального оплодотворения за январь-сентябрь 2025 года направлены средства обязательного медицинского страхования региона в размере почти 78 млн рублей», - отчитались в территориальном фонде ОМС.
Показания и противопоказания для ЭКО определяются лечащим врачом женщины. Если пациентка не забеременеет после процедуры, возможно повторное направление.
Жительницы области имеют право попасть в программу не только на территории региона. При желании такую услугу можно получить и в других субъектах РФ.
Как отметили в территориальном фонде ОМС, большинство пациенток прошли процедуру в Пензенской области, 38 – за ее пределами.
Новости по теме
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
- Обнародован график работы детских поликлиник в праздники
- Желающим сделать аборт женщинам захотели показывать плод на УЗИ
- В ДТП в Мокшане погибли мужчина и младенец
- Малыши смогут вернуться в детсад на ул. Попова к концу ноября
- В Пензе мать шестерых детей осудили за мошенничество с выплатами
- В селе Неверкино готовятся к капремонту детского сада № 1
- Названы размеры пособий отцов в декрете
- В Кузнецке укушенный собакой подросток получит 50 000 рублей
- В 2025 году в Пензе от 10 малышей отказались при рождении
Последние новости
- Предложение от «Термодома»: 2-комнатная за 30,7 тыс. в месяц
- Определена дата Губернаторской елки в Пензе
- В Сердобском районе установили 5 укрытий для защиты от БПЛА
- Перечислены ранние симптомы рака легких
- Пяти пострадавшим на производстве пензенцам подарили автомобили
- В выходные температура воздуха в регионе будет выше нормы
- Мошенники все чаще пытаются вывести деньги через криптовалюты
- 8 ноября в части домов в Междуречье отключат свет
- Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье
- Отцов новорожденных захотели отправлять в оплачиваемый отпуск
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!