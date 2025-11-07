В Пензенской области ЭКО помогло родиться 12 двойням и 1 тройне

07.11.2025 | 16:40

В Пензенской области за январь-сентябрь этого года с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенного по полису ОМС, на свет появились 169 детей, в том числе 12 двоен и 1 тройня.

Медики 178 раз провели глубокую заморозку эмбрионов в жидком азоте и 350 раз разморозили ранее криоконсервированные с последующим переносом в полость матки.

«На случаи экстракорпорального оплодотворения за январь-сентябрь 2025 года направлены средства обязательного медицинского страхования региона в размере почти 78 млн рублей», - отчитались в территориальном фонде ОМС.

Показания и противопоказания для ЭКО определяются лечащим врачом женщины. Если пациентка не забеременеет после процедуры, возможно повторное направление.

Жительницы области имеют право попасть в программу не только на территории региона. При желании такую услугу можно получить и в других субъектах РФ.

Как отметили в территориальном фонде ОМС, большинство пациенток прошли процедуру в Пензенской области, 38 – за ее пределами.