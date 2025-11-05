На строительство школы в Арбекове выделили еще почти 0,5 млрд

05.11.2025 | 11:52

На строительство школы в 7-м микрорайоне Арбеково потребовалось выделить еще 483 млн 151 тыс. 76 рублей. Постановление об увеличении цены контракта до 1 млрд 806 млн 408 тыс. 926 рублей подписал 30 октября глава Пензы Олег Денисов.

О том, что в 7-м микрорайоне появится школа на 1 100 мест, стало известно еще в 2024 году. В феврале 2025-го прошли первые торги по данному объекту. Тогда максимальная стоимость контракта составляла 2 млрд 318 млн 972 тыс. 450 рублей. Победу одержал подрядчик, снизивший ее до 2 млрд 75 млн 480 тыс. 343 рублей.

Однако результаты закупки пришлось отменить в соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы РФ.

После этого конкурс провели повторно, причем цена оказалась значительно ниже - 1 млрд 323 млн 257 тыс. 850 рублей. Победила единственная заявка, поступившая на торги от АО «Пензгорстройзаказчик». В ней была предложена сумма, равная начальной стоимости. 26 мая с подрядчиком заключили муниципальный контракт.

Работы начались летом 2025-го, финансирование разделили на три года. По плану возведение объекта должно завершиться к 30 мая 2027-го, однако губернатор поставил задачу сдать школу к 1 сентября 2026-го.

По какой причине потребовалось выделение дополнительной крупной суммы, в постановлении главы города не уточняется.