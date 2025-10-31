«Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»

«Термодом» продолжает проводить онлайн-экскурсии по проектам строительного холдинга. На очереди - уникальные предложения для тех, кто искал квартиру в жилом комплексе «Созвездие» в Городе Спутнике.
Сейчас в продаже небольшое количество квартир, аналогичных которым нельзя найти в этом ЖК. В видео представлены варианты 1-комнатной (51 кв. м) и 2-комнатной (81,5 кв. м) с межкомнатными перегородками, проведенной электрикой и предчистовой отделкой.
Монолитный 24-этажный дом «Атлас» не только самый высокий жилым в Пензенской области - у него есть и ряд важных преимуществ:
- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;
- закрытое дворовое пространство;
- подземный паркинг;
- 2 минуты до набережной;
- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.
Кроме того, дом сдан, поэтому ключи вручаются сразу в день покупки.
Предложение уникальное, выбор ограниченный. Записаться на консультацию в офисы продаж холдинга «Термодом» можно по телефону 8 (8412) 50-51-46.
Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.
Новости по теме
- «Рисан» сдает дома в среднем на полгода раньше срока
- В «Термодоме» рассказали о спросе на квартиры в ЖК «8 Марта»
- Пензенцам советуют поторопиться с оформлением семейной ипотеки
- Пензенцам предлагают выгодно купить 4-комнатную квартиру в «Созвездии»
- В новой очереди Спутника планируется строить школу и набережную
- В ЖК Supernova можно купить квартиру для большой семьи
- Город Спутник стал территорией бизнес-успеха
- В «Арбековской заставе» продают квартиры по цене от 75 000 за кв. м
- Появилась возможность переехать в «Созвездие» с выгодой в 1 млн рублей
- Подсветку двора от «Рисана» хотят признать произведением искусства
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
- В Терновке ресурсники слили воду из системы на детскую площадку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!