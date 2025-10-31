Общество

«Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»

«Термодом» продолжает проводить онлайн-экскурсии по проектам строительного холдинга. На очереди - уникальные предложения для тех, кто искал квартиру в жилом комплексе «Созвездие» в Городе Спутнике.

Сейчас в продаже небольшое количество квартир, аналогичных которым нельзя найти в этом ЖК. В видео представлены варианты 1-комнатной (51 кв. м) и 2-комнатной (81,5 кв. м) с межкомнатными перегородками, проведенной электрикой и предчистовой отделкой.

Монолитный 24-этажный дом «Атлас» не только самый высокий жилым в Пензенской области - у него есть и ряд важных преимуществ:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Кроме того, дом сдан, поэтому ключи вручаются сразу в день покупки.

Предложение уникальное, выбор ограниченный. Записаться на консультацию в офисы продаж холдинга «Термодом» можно по телефону 8 (8412) 50-51-46.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

